فرنسا تعلن مقتل قيادي كبير بجماعة

2021/10/09 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوة برخان الفرنسية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل الجمعة أنها قتلت الخميس في مالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو أحد القياديين "المهمين" في جماعة جهادية متخصصة في زرع الألغام اليدوية الصنع.

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