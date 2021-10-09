2021/10/09 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علّق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على الاقتراع الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون أمس الجمعة.وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، “سعيد أن التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي انتهى بنجاح”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني بشأن التصويت العام: أتمنى ان يسير بنجاح المركز الخبري الوطني.

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