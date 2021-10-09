2021/10/09 | 08:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 10 ساعات

أيها الأقوى؟ ..



الأجسام المضادة الناتجة عن العدوى الطبيعية أم لقاحات mRNA

منذ 11 ساعة

اكتشاف نوع نادر من الماس يتغيّر لونه عند تبريده

منذ 18 ساعة

مشاركة 52 الف منتسب في الاقتراع الخاص بالبصرة

منذ يوم واحد

مواطن يرفع دعوى قضائية على “عرافة” بسبب “لعنة صديقته السابقة”

منذ يومين

ابتكار دواء يستهدف البكتيريا الخارقة المقاومة للمضادات الحيوية

منذ يومين

كشف أصول “مرآة روحية ” استخدمت للاتصال بكيانات من عوالم أخرى

منذ يومين

قاض فدرالي يعلّق مؤقتاً سريان قانون تقييد الإجهاض في تكساس

منذ 3 أيام

العلماء يحققون اكتشافا هاما حول كوكب بلوتو

منذ 3 أيام

هل تعرض حسابك للاختراق؟ ..



أداة من “غوغل” تتيح للمستخدمين التحقق من ذلك

منذ 4 أيام

“فيسبوك”: لا يوجد “نشاط خبيث” وراء انقطاع الخدمة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).