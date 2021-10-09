قبل يوم من الاقتراع العام.. بدء الصمت الانتخابي في العراق

2021/10/09 | 08:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق، السبت، قبل يوم من إجراء الاقتراع العام في الانتخابات النيابية المبكرة المقرر إنطلاقها غدا الأحد.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابية على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ولمرشحيها حتى انتهاء عملية الاقتراع.

ويتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكورد الفيليين.

وقد أغلقت، مساء أمس الجمعة، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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