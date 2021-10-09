الصمت الانتخابي للمرشحين يدخل حيز التنفيذ

2021/10/09 | 08:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بدأ الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات المبكرة في تمام الساعة السابعة صباحاً اليوم السبت وفق أحكام المادة (22) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020.وكان رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري قد وجه يوم امس دعوة الى الكتل السياسية للصمت الكامل اليوم السبت ./ انتهى9

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