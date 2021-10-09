2021/10/09 | 08:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بدبي يشعل مواقع السوشيال ميدياأثار تمثال المطرب العراقي كاظم الساهر، الموجود في متحف “مدام توسو” في دبي، ضجّة واسعة على مواقع التواصل، بعد انتشار صور وفيديو له.ويعد متحف “مدام توسو” من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمثال “للقيصر” من الشمع في الإمارات المركز الخبري الوطني.

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