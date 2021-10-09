2021/10/09 | 08:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دخل العراق، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الانتخابات التشريعية وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.والصمت الانتخابي فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



“الصمت الانتخابي” يدخل حيز التنفيذ المركز الخبري الوطني.

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