2021/10/09 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت المراصد الزلزالية العراقية في وقت متقدم من صباح اليوم، السبت، هزة أرضية شرق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.ووفقا لما سجلته المراصد فإن زلزالا بقوة 5.0 على مقياس ريختر وقع في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل هزة أرضية في ميسان المركز الخبري الوطني.

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