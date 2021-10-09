هزة أرضية تضرب محافظة ميسان ويشعر بها السكان

2021/10/09 | 08:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت المراصد الزلزالية العراقية، السبت، هزة أرضية شرق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.وبحسب المراصد، أن “زلزالا بقوة 5.0 على مقياس ريختر وقع في محافظة خوزستان بإيران فجر اليوم 9/10 وتحديدا في الساعة 2:16:25 التوقيت محلي و يبعد 20 كم شرق حدود مدينة العمارة”.وشعر بعض السكان في مناطق شرق العمارة بقوة الهزة.

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