بعد مقتل عشرات المصلين في مسجد بأفغانستان.. هل يهدد داعش حكم طالبان؟

2021/10/09 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف تفجير انتحاري مسجدا شيعيا في شمال أفغانستان، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 143 آخرين.ووقع الهجوم خلال صلاة الجمعة في مسجد سيد آباد في مدينة قندوز.وتبنى تنظيم "داعش-خراسان" المسؤولية عن الانفجار.ويأتي التفجير بعد أيام من استهداف مسجد آخر في وسط كابول، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وهو واحد من بين سلسلة هجمات شنها التنظيم منذ سيطرة طالبان على أفغانستان قبل أكثر من شهر، ويشكل داعش تهديدًا لاستقرار أفغانستان وحكم طالبان.

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