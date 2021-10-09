مسلحون يهاجمون قوة أمنية ويصيبون ضابطين وسط كركوك

2021/10/09 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري، السبت، بإصابة ضابطين ومنتسب في الشرطة بمواجهة مسلحة وسط مدينة كركوك .

وقال نوري في تصريح خاص لـ NRTعربية ( 9 تشرين الاول 2021)، بأن "قوات الشرطة تعرضت ليلة الامس إلى إطلاق نار في حي الشورجة وسط مدينة كركوك أثناء تنفيذ واجبها في القاء القبض على احد تجار المخدرات".

واضاف، أن "الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات الشرطة"، مبينا أن "اثنين من المصابين ضباط شرطة والآخر منتسب".

واوضح، أن "الجرحى نقلوا على اثرها الى مستشفيات لتلقي العلاج و هم في حالة مستقرة وتركوا المستشفى صباح اليوم".

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