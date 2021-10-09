مصرع اربعة اشخاص بتحطم طائرة صغيرة في جورجيا الامريكية

2021/10/09 | 09:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ لقي اربعة اشخاص مصرعهم بحادث تحطم طائرة صغيرة في مطار بولاية جورجيا شرقي الولايات المتحدة مساء امس الجمعة، حسبما افادت وسائل اعلام محلية نقلا عن ادارة الاطفاء.وقال مسؤولون في الاطفاء: " كان هناك اربعة اشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري ، وجميعهم ​​لقوا حتفهم".وذكرت قناة "فوكس-5" التلفزيونية المحلية:" ان المطار اغلق بعد الحادث.ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور"./انتهى9

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