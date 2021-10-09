الركابي لـ / نينا / : لن تظهر كتل نيابية كبيرة بعد انتهاء الانتخابات

2021/10/09 | 09:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استبعد النائب عن دولة القانون كاطع الركابي ظهور كتل نيابية كبيرة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.وقال الركابي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان النظام الانتخابي الحالي ( الدوائر المتعددة ) لن يسمح بابراز كتل سياسية كبيرة "، مشيرا الى وجود مساوئ كثيرة في هذا القانون منها انه لن ينتج لنا برلمان قوي يمكن الاستفادة منه باصدار القوانين المهمة ، لانه سينتج لنا مجاميع وكتل ممكن ان تكون غير فاعلة في البرلمان".واوضح :" ان قرارات البرلمان المقبل ومشاريع القوانين لن تمر الا بالتوافق السياسي ، وهذه المشكلة مستمرة منذ 2004 ولغاية الان"./انتهى9

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