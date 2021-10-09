2021/10/09 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت شرطة كربلاء، السبت، بإلقاء القبض على متهم بسرقة السيارات بعد مطاردته في أربع محافظات.وذكرت الشرطة، في بيام تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء لاحقت متهما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مطاردته بأربع محافظات..



كربلاء تعتقل لص المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مطاردته بأربع محافظات.. كربلاء تعتقل لص) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مطاردته بأربع محافظات.. كربلاء تعتقل لص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).