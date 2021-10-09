دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي

2021/10/09 | 09:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبدئت مرحلة الصمت الانتخابي في عموم محافظات البلاد وهي المرحلة ما قبل البدء بالتصويت العام.ويحضر في هذه المرحلة اي نوع من الترويج الانتخابي للمرشحين، وتبلغ مدة الصمت الانتخابي ٢٤ ساعة.

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