2021/10/09 | 09:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة مفوضية الانتخابات تعلن استبعاد عدد من المرشحين..هذه اسمائهم أولاً على النور نيوز.

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