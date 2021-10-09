واشنطن بصدد الموافقة على اللقاحات المقرة من منظمة الصحة للمسافرين

2021/10/09 | 09:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن واشنطن ستوافق على استخدام الزائرين الدوليين لقاحات كوفيد التي أقرتها الجهات التنظيمية الأمريكية أو الصحة العالمية.

وقالت متحدثة باسم المراكز: إن "هنالك ستة لقاحات مصرح بها و معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أو أدرجتها منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ تفي بالمعايير للسفر إلى الولايات المتحدة".

ويذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أبلغت، في وقت سابق، شركات الطيران باللقاحات التي سيتم قبولها، وأضافت أنها ستصدر إرشادات ومعلومات إضافية عند الانتهاء من متطلبات السفر.

وفي 20 ايلول أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترفع في شباط المقبل قيود السفر على المسافرين جوا من 33 دولة بما في ذلك الصين والهند والبرازيل ومعظم أوروبا الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد COVID-19، ولم يحدد بعد ذلك اللقاحات التي سيتم قبولها.

وضغطت بعض الدول على إدارة بايدن لقبول اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لأن اللقاحات المرخصة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تستخدم على نطاق واسع في جميع البلدان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ناشد الشركات الخاصة أن تفرض تطعيمات ضد فيروس كورونا على الموظفين، مطالبا إياهم بأخذ زمام المبادرة للمشاركة في حملته التي أعلنها الشهر الماضي، لمطالبة 80 مليون عامل أمريكي بالحصول على جرعات اللقاح.

المصدر: وكالات

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