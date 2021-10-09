الندرة وافتعالها والحرب القادمة - الفضل شلق

2021/10/09 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق تفترض الرأسمالية الندرة.



إن لم تكن موجودة تخلقها.



هدفها المنافسة والحرب.



الحرب تعني القوة.



القوة تمنح أصحابها وضعا أفضل في التبادل.



خرافة هي العدالة في التبادل.



لا كمية من مادة أو فكر تساوي كمية أخرى.



العدالة في التوزيع خرافة.



أكثر الخرافات زيفا هي أن الأجور تساوي قيمة العمل.



لو كان الأمر كذلك لما كان هناك ضرورة للعمل.



يعمل الناس عند الرأسمالي، صاحب الرأسمال، أي صاحب القوة والسلطة.



يقبضون أقل ......





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