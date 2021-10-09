تحدّي الانتخابات - سعد الله مزرعاني

2021/10/09 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعد_الله_مزرعاني في أيّ بلدٍ يحوز الحد الأدنى من السوية والتوازن، في شروط العلاقة بين السلطة والمعارضة وبين الحاكم والمحكوم، تكون محطات الانتخابات العامة أداة لترصيد المحصلات الجديدة والتوازنات المتحركة.



تبعاً لذلك، تكون الانتخابات حقل المحاسبة الأكبر ومرآة تجسيد نسبة وحجم التأييد أو الرفض، النجاح أو الرسوب...



(من دون إسقاط تأثير تقنيات وعوامل قديمة وجديدة في تقليص المحاسبة أو في تضخيمها، كالإعلام والمال والقمع وو ......





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