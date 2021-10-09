المفوضية تنشر فيديو لتوضيح آلية التصويت غداً

2021/10/09 | 09:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت مفوضية الانتخابات، السبت، فيديو لتوضيح آلية التصويت لانتخابات اعضاء مجلس النواب يوم غد الأحد.

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وأكد المفوضية أن "ورقة الاقتراع مميزة وصنعت من مادة خاصة وطبعت بدقة اكثر من سابقاتها، بحيث لا يمكن تقليدها او استنساخها".

وأشارت المفوضية إلى أن الورقة "تحتوي على مواصفات أمنية مثل الموجودة في العملة الورقية".

وبدأ الصمت الانتخابي في عموم البلاد، السبت، قبل يوم من إجراء الاقتراع العام في الانتخابات النيابية المبكرة المقرر إنطلاقها يوم غد.





ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ولمرشحيها حتى انتهاء عملية الاقتراع.

ويتنافس المرشحون على 329 مقعداً، بينها 83 مقعداً تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكورد الفيليين.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، امس الجمعة، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص، بلغت 69 في المئة.

من جهتها أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أن التصويت الخاص شهد حضوراً كبيراً إلى مراكز الاقتراع حتى اغلاق الصناديق عند الساعة السادسة مساءً.

وقال رئيس اللجنة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (8 تشرين الأول 2021)، إن "التصويت الخاص لم تسجل فيه أي خروقات، باستثناء بعض الشكاوى بمخالفات يجري التحقيق فيها الآن".

وأضاف، "ننتظر تزويدنا بنسبة مشاركة القوات الامنية من قبل المفوضية"، مبيناً أن " يوم غد سيكون هناك صمت انتخابي كامل وندعو كل المرشحين والكتل السياسية الى الالتزام بهذا الصمت".

وتابع الشمري، "اللجان الامنية الفرعية ستبدأ بالابلاغ عن كل خرق لهذا الصمت للمفوضية العليا للانتخابات".

كما أكد الشمري أن "القائد العام للقوات المسلحة كان حاضراً منذ صباح اليوم ومتابع للاجراءات الامنية في تامين مراكز الاقتراع وانسيابية عناصر ومنتسبي القوات الامنية في التصويت الخاص".

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