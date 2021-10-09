زلزال قوي يضرب جنوب غرب إيران

2021/10/09 | 09:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، جنوب غربي إيران.

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وحسب مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، وقع الزلزال في الساعة 2 و46 دقائق و25 ثانية (حسب التوقيت المحلي)، صباح اليوم السبت.

وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 7 كيلومتر من سطح الأرض.

وأوضح أن مركز الزلزال كان على بعد 25 كيلومتر من مدينة قلعة خواجة التابعة لمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران و46 كيلومتر من مدينة جلكرد التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري.

و لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

"وكالات إيرانية"

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