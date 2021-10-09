الكاظمي: إجراءات تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص كانت ناجحة وهي خطوة أولى لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير

2021/10/09 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن أبطال القوات الأمنية والعسكرية أكملوا الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص بالتزام وانتظام ومسؤولية .وقال الكاظكمي في تغريدة على تويتر, إن إجراءات تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص كانت ناجحة, مضيفا أنها خطوة أولى … Readmore

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