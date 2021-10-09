2021/10/09 | 10:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن القوات الأمنية تنتظرها مهمة أخرى الأحد المقبل لحماية المواطنين في التصويت العام.وقال صالح في تغريدة على تويتر بعد انتهاء التصويت الخاص, إن القوات الأمنية البطلة أدلت بصوتها في الانتخابات، وينتظرها استحقاق وطني بحماية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح: قواتنا الأمنية تنتظرها مهمة اخرى يوم الأحد لحماية المواطنين في التصويت العام) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح: قواتنا الأمنية تنتظرها مهمة اخرى يوم الأحد لحماية المواطنين في التصويت العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).