ميقاتي: السعودية قبلتي السياسية والدينية.. والعين بصيرة واليد قصيرة

2021/10/09 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المملكة العربية السعودية بأنها "قبلته السياسية"، مؤكدا أن أبواب السعودية ليست مغلقة أمام لبنان.

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