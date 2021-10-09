وزير الخارجية الإيراني يكشف عن التوصل إلى اتفاقات مع السعودية

2021/10/09 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الإيراني عن توصل بلاده إلى "نتائج واتفاقات" خلال حوارها مع السعودية، مؤكدا أن هذا الحوار يسير في الاتجاه الصحيح.

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