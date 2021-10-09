2021/10/09 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق سعر خام البصرة الخفيف ارباحا بلغت 3.27 دولارات خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.

وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه أمس الجمعة بمقدار 46 سنتا ليصل الى 81.01 دولاراً للبرميل، ليحقق مكاسب اسبوعية بلغت 3.27 دولارات او ما يعادل نسبة 4.21% .

في هذه الاثناء، ارتفع خام برنت بآخر جلسة له بنسبة 0.54% ليصل الى 82.39 دولارا، ليحقق ارباحا بلغت 3.11 دولارات او ما يعادل نسبة 3.92% في اسبوع.

كما وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بنسبة 1.34%، ليصل الى 79.35 دولارا للبرميل، مسجلا ارباحا اسبوعية بلغت 3.47 دولارات او ما يعادل نسبتها 4.57%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برميل النفط يتجاوز عتبة الـ 82 دولارا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برميل النفط يتجاوز عتبة الـ 82 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).