اصابة ثلاثة منتسبين بهجوم مسلح في كركوك

2021/10/09 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة ثلاثة منتسبين بهجوم مسلح في كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية في وقت متأخر من ليلة أمس في حي الشورجة وسط كركوك وأثناء تنفيذ واجبها في القاء القبض على مطلوبين تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مجموعة أشخاص يستقلون دراجات نارية".

واضاف ان "الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات الشرطة، اثنين من المصابين هما ضباط والآخر عنصر أمني".

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