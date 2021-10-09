توقعات بكسر قاعدة

2021/10/09 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىقدمت النتائج الاولية المتسربة لمراكز الاقتراع الخاص في ديالى خلال الساعات الماضية ارقام عن حظوظ نساء كسرن قاعدة الكوتا وسببن احراج لساسة مخضرمين بعد حصولهن عن تاييد قوي من المنظومة الامنية من خلال التصويت لهن وسط تاكيدات بان النساء اصبحن رقم صعب.وقال ضياء النعيمي سياسي ومراقب للشان الانتخابي في حديث لـ ( بغداد اليوم)، ان "المراة في ديالى تثبت حضورها القوي في العملية الانتخابية من خلال التاييد الشعبي لافتا الى ان مرشحة في الدائرة الرابعة ( خانقين) حصدت اعلى الاصوات في الاقتراع الخاص تلتها مرشحة اخرى"، لافتاً الى انه "رغم ان كلا المرشحتين مدعومة من قبل جهات سياسية الا ان تفوق النساء في الدعم الشعبي تعد تغير هام وستراتيجي".واضاف النعيمي، ان "النساء لم يعدن يحتجن الى كوتا في بعض دوائر ديالى مع النتائج المتوقعة في الاقتراع الخاص".فيما بين خليل اللهيبي مراقب للشان الانتخابي الى ان "الاقتراع الخاص افرز وجود نساء ذات شعبية في مجتمعاتهن حصلن من خلالها على اصوات عالية لافتا الى ان هناك 3 مرشحات في دوائر انتخابية مختلفة في ديالى قد يكسرن قاعدة الكوتا ويفرضن وجودهن من خلال تسجيل سبق انتخابي مهم بحصولهن على تاييد شعبي يفوق ما يحصل عليه الساسة المخضرمين ما يشكل احراج كبير لهم".واضاف ان "ديالى تشهد تغير جوهري في نظرة وجود المراة في العملية السياسية واعطاها اصوات في الانتخابات ما يشكل مرحلة ربما قد لاتحتاج النساء الى الكوتا في الامد المتوسط والبعيد".

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