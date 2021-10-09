2021/10/09 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةتداولت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا فيديويا يظهر فيه محافظ البصرة اسعد العيداني وهو يشارك العامة بمحفل انتخابي لـ (تحالف تصميم) الذي يتزعمه النائب عامر الفايز حسب ما أكده مراقبون. وبحسب ما تم تداوله فأن "تحالف تصميم اقام مهرجاناً انتخابياً وترويجياً له في ملعب المدينة الرياضية وبحضور عدد من المواطنين عدد كبير منهم من اصحاب الـ 30 الف درجة وظيفية حيث تولت سيارات لنقلهم مجانا من عدة مناطق من البصرة.وتساءل مراقبون في ما اذا كان يحق لأي قائمة انتخابية استغلال المرافق والصروح الحكومية مجانا؟..او تم دفع تكاليف ذلك والا يعد ذلك خرقاً انتخابياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محفل انتخابي بالبصرة يثير حفيظة العامة ويطرح سؤالاً هاماً.. (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محفل انتخابي بالبصرة يثير حفيظة العامة ويطرح سؤالاً هاماً.. (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).