طقس صحو بدرجات حرارة ثلاثينية في عموم محافظات البلاد اليومين المقبلين

2021/10/09 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة ثلاثينية في عموم مناطق البلاد.وذكر بيان للهيئة :" ان طقس يوم غد الاحد في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 16 مئوية والعظمى 35 مئوية ،وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 40 مئوية.واضاف البيان :" ان طقس الاثنين سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ولا تغيير بدرجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد غبار في بعض المناطق الجنوبية ./انتهى9

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