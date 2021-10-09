انخفاض جديد في قيمة الليرة التركية امام العملات الاجنبية

2021/10/09 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ سجلت الليرة التركية صباح اليوم انخفاضا جديدا امام العملات الاجنبية .وذكر مراسل وكالة انباء / نينا/ ان الليرة التركية سجلت انخفاضا حادا صباح اليوم في الاسواق المحلية لتصل قيمتها الى 897 ليرة مقابل كل مائة دولار امريكي .وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يفقد ثقته بمحافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو.وأشارت المصادر أن كلاهما لم يتواصلا للحل في الأسابيع الماضية.وأضافت المصادر، أن الرئيس التركي يشعر بخيبة الأمل تجاه أوغلو نتيجة تأخير خفض سعر الفائدة حتى الشهر الماضي فقط.وحتى هذه اللحظة لم يرد مكتب الرئاسة على طلبات للتعليق على ثقة رئيس الجمهورية في قاوجي أوغلو.وفي وقت سابق أتخذ الرئيس التركي قرارا بأقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزي في العامين ونصف العام الماضية عقب خلافات سياسية، الأمر الذي أدى إلى تقويض الليرة التركية وإلحاق الضرر الشديد بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.وأفاد محللون إن خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ الشهر الماضي كان بمثابة دليلا واضحا على التدخل السياسي نظرا لأن الرئيس أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.سعى الآونة الاخيرة إلى تنفيذ إجراءات التحفيز رغم ارتفاع التضخم.وإثر ذلك سجلت الليرة التركية مستويات منخفضة قياسية.وتراجع سعر الليرة واحدا بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار اليوم الجمعة تحت وطأة مخاوف حول مصداقية السياسة النقدية وكذلك قوة الدولار ./انتهى

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