مفوضية الانتخابات: تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بنسبة 100%

2021/10/09 | 10:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بنسبة مئة بالمئة.وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، انه “بعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص يوم أمس وظهور نتائج التقدير الالكتروني التي وزعت على الوكلاء والتي نشرت بالمراكز فتحت المحطات التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدويا”.واضافت أن “نتائج العد والفرز الالكتروني في المحطات التي تم اختيارها جاءت متطابقة مع التقارير التي خرجت من اجهزة تسريع النتائج بنسبة 100 بالمئة”.

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