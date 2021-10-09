2021/10/09 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ان مفوضية الانتخابات أنجزت يوماً انتخابياً ناجحاً باحتراف ومهنية عالية، وأشار الحلبوسي في تغريدة ان منتسبي القوات الأمنية مارسوا حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم من أجل الوطن، مثمنا دور القوات الأمنية وقائدها العام مصطفى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: مفوضية الانتخابات انجزت يوماً انتخابياً ناجحاً باحترافية ومهنية عالية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: مفوضية الانتخابات انجزت يوماً انتخابياً ناجحاً باحترافية ومهنية عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).