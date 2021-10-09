استمرار ارتفاع خام البصرة الخفيف ليتجاوز الـ 81 دولارا للبرميل

2021/10/09 | 10:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحقق سعر خام البصرة الخفيف ارباحاً بلغت 3.27 دولارات خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه أمس الجمعة بمقدار 46 سنتا ليصل الى 81.01 دولاراً للبرميل، ليحقق مكاسب اسبوعية …

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