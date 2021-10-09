هزة أرضية تضرب شرقي محافظة ميسان

2021/10/09 | 10:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت المراصد الزلزالية العراقية اليوم السبت، هزة أرضية شرق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في وقت متقدم من صباح اليوم السبت مدينة كوهرنك التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب إيران).ووفقا لما سجلته المراصد فإن زلزالا بقوة 5.0 على مقياس ريختر وقع في محافظة خوزستان بإيران […]

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