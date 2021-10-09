منخفض يقتحم الأجواء.. توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن العراقية

2021/10/09 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر العراق بمنخفض جوي محمل بكتلة دافئة تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة في منتصف الشهر الحالي.

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وقال الراصد الجوي علي الكربلائي في توضيح، تابعه "ناس"، (9 تشرين الأول 2021)، إن "درجات الحرارة تستمر بالانخفاض هذا الاسبوع، لتسجل البلاد بدءا من اليوم السبت والى يوم الاربعاء"، ما يلي:

الشمال والغربية بين 30-33

الوسط والجنوب بين 35-37

وأضاف أن "الاجواء تكون معتدلة الى حارة نسبياً نهاراً، فيما تكون باردة نسبيا خلال أوقات الفجر واخر الليل"، مشيرا إلى أن "البلاد ستسجل درجات عشرينية واقل من ذلك شمالا وغربا".

وتابع، أنه "اعتباراً من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع الطفيف نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي تصاحبه كتلة هوائية دافئة كما يحصل عند مرور اي منخفض جوي علوي خلال فصل الشتاء".

وأردف أنه "كما متعارف عليه، فإن المنخفض الجوي تصاحبه كتلة دافئة تؤثر قبل وصوله ثم كتلة بادرة بعد مروره أو أثناء مروره".

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