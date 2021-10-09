2021/10/09 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حقق سعر خام البصرة الخفيف ارباحاً بلغت 3.27 دولارات خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام البصرة الخفيف يتجاوز الـ 81 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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