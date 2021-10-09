2021/10/09 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل وأصيب 3 اشخاص، بينهم امرأة، بقصف جوي تركي استهدف إحدى القرى في محافظة السليمانية.وأفاد مصدر محلي في حديث صحافي، “بقصف الطائرات التركية لحدود قضاء جمجمال في محافظة السليمانية مما أسفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وإصابة 3 أشخاص بقصف تركي بالسليمانية المركز الخبري الوطني.

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