2021/10/09 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل وأصيب 3 اشخاص، بينهم امرأة، بقصف جوي تركي استهدف إحدى القرى في محافظة السليمانية.
وأفاد مصدر محلي في حديث صحافي، “بقصف الطائرات التركية لحدود قضاء جمجمال في محافظة السليمانية مما أسفر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 3 أشخاص بقصف تركي بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأفاد مصدر محلي في حديث صحافي، “بقصف الطائرات التركية لحدود قضاء جمجمال في محافظة السليمانية مما أسفر […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وإصابة 3 أشخاص بقصف تركي بالسليمانية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 3 أشخاص بقصف تركي بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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