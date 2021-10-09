2021/10/09 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حثت 12 دولة من الاتحاد الأوروبي في مكتوب أرسلته إلى المفوضية الأوروبية، التكتل على دفع أموال للدول الأعضاء لبناء جدران لمنع الهجرة غير الشرعية.وأفادت وكالة “بلومبيرغ” يوم الجمعة بأن وزراء من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دول أوروبية تطالب ببناء جدران لمنع الهجرة المركز الخبري الوطني.

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