القبض على متهمين اثنين بتزوير سند عقار بقيمة ١٣٠ الف دولار وآخر بسرقة ٧ ملايين

2021/10/09 | 10:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الكاظمية من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بتزوير سند عقار بقيمة (١٣٠) ألف دولار أمريكي وبيعه إلى أحد الأشخاص ضمن منطقة الكاظمية.واضاف بيان لوزارة الداخلية وصل “النور نيوز” نسخة منه انه تم “تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق أحكام المادة ٢٩٢ من قانون …

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