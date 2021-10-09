2021/10/09 | 10:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، التوجيه بغلق المطاعم والمولات التي لا تلتزم بتلقيح جميع عامليها.وقال الحجامي في بيان وصل ”النور نيوز” نسخة منه انه”تم التوجيه بغلق كل المولات و المطاعم و المحلات في جانب الكرخ التي لا يلتزم جميع العاملون فيها بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.واشار الى” اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم و …

ظهرت المقالة توجه بغلق المولات والمطاعم التي لا يلتزم عامليها باخذ اللقاح أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه بغلق المولات والمطاعم التي لا يلتزم عامليها باخذ اللقاح) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه بغلق المولات والمطاعم التي لا يلتزم عامليها باخذ اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).