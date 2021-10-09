2021/10/09 | 10:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت الوزارة طرقاً بديلة كي تسير العملية الانتخابية بشكل جيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تعلن جهوزيتها في تأمين الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تعلن جهوزيتها في تأمين الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).