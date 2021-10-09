مدرب إنجلترا: بعض اللاعبين تأثروا بنظريات المؤامرة حول التطعيم

2021/10/09 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت، إن “بعض اللاعبين لم يحصلوا على لقاح كوفيد-19 بسبب التأثر بنظريات المؤامرة بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية الشهر الماضي أن سبعة أندية فقط من إجمالي 20 نادياً بالدوري الانجليزي الممتاز، حصل أكثر من نصف لاعبيها على التطعيم.

وقال ساوثغيت إنه ليس متأكداً من عدد لاعبي المنتخب الذين نالوا تطعيماً كاملاً ضد الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم.

وأبلغ الصحافيين الجمعة “معظم اللاعبين انتظروا وقتاً طويلاً والكثير منهم أصيبوا بالفيروس وربما شعروا بأن لديهم أجساماً مضادة بالفعل”.

وأضاف “في هذه الأعمار ربما يتأثر بعضهم بنظريات المؤامرة عبر قراءة ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنني أن أرى بعض الارتباك”.

ويتفهم ساوثغيت سبب عدم رغبة اللاعبين في التحدث عن التطعيم.

وتابع “كما قلت دائماً لا أرى طريقة أفضل من التطعيم لتخطي الوباء، لديهم أسبابهم للرفض لكنني لم أسمع منهم عن حل أفضل، إنها مسألة معقدة لذا ربما يمانع الناس قليلاً في الحديث عنها”.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة من ست مباريات قبل مواجهة أندورا خارج أرضها اليوم السبت ثم تلتقي بالمجر في إستاد ويمبلي بعد ثلاثة أيام.

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