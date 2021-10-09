2021/10/09 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرارة وانتخابات..حالة الطقس ليوم غد في عموم العراق - عاجل

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