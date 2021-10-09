قائد عمليات البصرة : الاقبال على الانتخابات هذا العام كان افضل من الاعوام السابقة

2021/10/09 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي :" ان الاقبال على الانتخابات هذا العام كان افضل من الاعوام الماضية ، ونسبة المشاركة جيدة".وقال الماجدي في بيان :" ان احد اهم اسباب نجاح الخطة الامنية في يوم الاقتراع هو تعاون المواطن مع القوات الامنية ".واضاف " اكدنا على تفعيل الجانب الامني والاستخباري في حماية المراكز الانتخابية خلال التصويت الخاص للقوات الامنية والعسكرية".وتابع :" ان الصفحة الثانية من الخطة الامنية كانت في نقل صناديق الاقتراع من المراكز الانتخابية الى مخازن المفوضية ومنها الى العاصمة بغداد.وكان مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة اكد ان نسبة المشاركة في التصويت لمنتسبي القوات الامنية والنازحين بلغت ٦٦% ./انتهى

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