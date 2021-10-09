تضمها شقة صغيرة.. مقتنيات خاصة تحكي قصة السينما المصرية أيام مجدها

2021/10/09 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت شقة صغيرة إلى متحف بمدينة الإسكندرية شمال مصر، وتحكي مجموعة مقتنيات مكرم سلامة (72 عاما) قصة السينما المصرية أيام مجدها في القرن العشرين.وتضم المقتنيات صورا ظلية (نيغاتيف) وملصقات “أفيش الأفلام” وأجهزة عرض قبل التحول الرقمي.من بين المعروضات … Readmore

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