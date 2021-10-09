نيوكاسل بعد الاستحواذ السعودي.. الصفقات المتوقعة والمدرب المنتظر

2021/10/09 | 10:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على غالبية أسمه، دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، عهد جديدا يأمله عشاقه بأن يكون مليئا بالألقاب والبطولات ولاسيما لقب "البريميرليغ" الذي غاب عن خزائنه منذ العام 1929، فيما كانت آخر بطولة أحرزها وهي كأس الاتحاد الإنكليزي في العام 1955.

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