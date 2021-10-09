البيت الأبيض يشارك وثائق ترامب مع لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول

2021/10/09 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رفض البيت الأبيض تأكيد الامتياز التنفيذي نيابة عن الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يمهد الطريق للأرشيف الوطني لمشاركة الوثائق مع لجنة التحقيق النيابية في أحداث أقتحام الكابيتول.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، […]

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