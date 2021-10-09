هجوم مسلح على دورية شرطة في كركوك

2021/10/09 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني مسؤول وشهود عيان السبت بإصابة ضابطين وعنصر من قوات الشرطة في مواجهة مسلحة وسط مدينة كركوك.

وذكر المصدر أن القوات الامنية في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة في حي الشورجة وسط كركوك وأثناء تنفيذ واجبها في القاء القبض على مطلوبين تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مجموعة أشخاص يستقلون دراجات نارية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات الشرطة، مبينين أن اثنين من المصابين هما ضباط والآخر عنصر أمني.

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