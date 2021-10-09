2021/10/09 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الصمت الانتخابي في انحاء العراق، السبت، قبل يوم من إجراء الاقتراع العام في الانتخابات النيابية المبكرة المقرر انطلاقها غداً الأحد.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ولمرشحيها حتى انتهاء عملية الاقتراع.



ويتنافس المرشحون على 329 مقعداً، بينها 83 مقعداً تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإيزيديين والكرد الفيليين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الصمت الانتخابي في انحاء البلاد استعداداً للتصويت العام الاحد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الصمت الانتخابي في انحاء البلاد استعداداً للتصويت العام الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).